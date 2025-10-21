Glup beneficia a más de 500 niños con obsequios en el municipio Zamora

***El Plan Regreso a Clases tiene como objetivo extenderse a diferentes municipios del estado Aragua y del resto del país***

CIUDAD MCY.-La empresa Multinacional de Sabores C.A. Glup benefició a 506 estudiantes en el municipio Zamora gracias a su “Plan Regreso a Clases”, el cual consiste en llevar morrales y productos de la marca para apoyar e incentivar a los estudiantes a seguir preparándose para fortalecer el futuro del país.

Mónica Jiménez, directora de la Unidad Educativa Estadal Simón Rodríguez, agradeció a la marca por el presente y la alegría que vivieron los niños durante la visita de los representantes de Glup. “Estamos agradecidos con Multinacional de Sabores C.A. Glup por la actividad realizada con nuestros niños y por los obsequios, de verdad gracias a todo el equipo. La puerta de nuestra escuela está abierta para ustedes”.

De igual manera, comentó que fueron atendidos 506 estudiantes desde preescolar hasta sexto grado, cubriendo los turnos de mañana y tarde. Asimismo, los docentes recibieron obsequios para motivarlos a seguir brindando la educación de calidad para los niños que serán los futuros profesionales de Venezuela.

Por su parte, Jesmar López, gerente de talento humano de la empresa Multinacional de Sabores C.A. Glup, indicó encontrarse emocionada por el evento. “Estoy súper orgullosa por haber llevado a cabo la actividad en la escuela Simón Rodríguez en el municipio Zamora, beneficiando a una cantidad importante de estudiantes y aportando nuestro granito de arena no solo con un morral o con un presente, lo que realmente deseamos es llenar esos bolsos con sueños y metas para formar futuros profesionales”, resaltó López.

A su vez mencionó que este proyecto se está iniciando en el estado Aragua y tiene como meta extenderse a otros estados a fin de cubrir todo el país llevando alegría y sabor a todos los estudiantes de Venezuela.

Es importante destacar que el evento contó con la participación de la embajadora de la marca Glup y Miss Venezuela World 2021, Ariagny Daboin, quien estuvo realizando la entrega de los obsequios y regalando sonrisas a los estudiantes de la institución.

ANAÍS RONDÓN | FOTOS: CORTESÍA