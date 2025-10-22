Padova y Blade vienen a reconquistar al público venezolano

Los fundadores de Calle Ciega están listos para reconquistar el corazón de sus seguidores con su inconfundible estilo y pasión por la música.

CUIDAD MCY.-Los talentosos músicos Padova y Blade, fundadores de la emblemática agrupación Calle Ciega, visitaron nuestra casa editora para presentar su nueva producción musical. En esta ocasión, para promocionar su sencillo «Boca Boquita Sabor a Miel», un tema que forma parte de un EP de merengue romántico, una propuesta fresca y vibrante que busca conquistar nuevamente al público venezolano.

Calle Ciega, conocida por clásicos como «Con la Punta del Pie» y «El Marcianito», regresa con un renovado enfoque. «Venimos con un EP nuevo y próximamente estaremos rodando un video en la hermosa locación de Chuao. Estamos en el proceso de levantamiento de la locación», comentaron los artistas.

Este dúo, que comenzó su trayectoria en República Dominicana, ha decidido reencontrarse en Venezuela para revivir la esencia de Calle Ciega. «Este reencuentro tiene un propósito claro: retomar nuestra música y conectar con el público venezolano, y hasta ahora ha sido bastante exitoso», afirmaron.

Padova y Blade también son conocidos por su contribución a la música política, habiendo creado canciones para figuras como la gobernadora Joana Sánchez y el presidente Nicolás Maduro, con temas como «Los Guerreros del PSUV». Sin embargo, su enfoque actual se centra en la música romántica.

«Estamos retomando el merengue con un toque de hip hop, pero con nuevos colores. Nuestra música es muy caribeña, comercial y romántica; venimos a cantar al amor y a enamorar a todas esas chicas aragüeñas».

Calle Ciega ha pasado por varias generaciones. La primera estuvo integrada por Padova, Blade, David, Pablo, Biblack, Kingston y Damián. Posteriormente, la segunda generación incluyó a Chino, Nacho, Emilio, Wifer y Ken, mientras que la tercera contó con artistas como Sixto Rein y Lyon Lázaro. «Nosotros somos parte de la primera generación del merengue», señalaron.

El nuevo EP se presenta como una propuesta innovadora que incorpora ritmos frescos. «Estamos seguros de que lograremos ese sonido que la gente espera de nosotros. Venimos con un compromiso grande de hacer buena música», añadieron.

La nueva canción «Boca Boquita Sabor a Miel» es una melodía romántica con un aire caribeño que busca resaltar las bellezas de Venezuela. «Queremos mostrar al mundo lo hermoso que es nuestro país. Venezuela está tranquila, se goza, se baila y se oye bien», concluyeron.

El disco, que contiene cinco temas románticos, estará disponible en todas las plataformas digitales en pocos días. Padova y Blade están listos para reconquistar el corazón de sus seguidores con su inconfundible estilo y pasión por la música.

REINA BETANCOURT | FOTO: CIUDAD MCY