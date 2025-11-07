GMVM llevó atenciones a féminas de San Sebastián de los Reyes

Durante esta actividad los habitantes de la comunidad fueron atendidos con consultas médicas gratuitas en medicina general e interna, además de asesorías en trámites legales, entrega de alimentos y actividades recreativas

CUIDAD MCY.-Con el propósito de garantizar una salud de calidad y gratuita para todas las féminas aragüeñas, la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM) realizó una jornada de atención integral en el municipio San Sebastián de Los Reyes.

La actividad que se enmarcó en los siete vértices que conforman la GMVM, se realizó siguiendo los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Yelitze Santaella y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

En la jornada que estuvo liderada por la Autoridad Única de Asuntos de la mujer en la entidad, Gipsi Colmenares, busca garantizar el acceso a la salud y el bienestar de la población en todas las etapas de sus vidas.

Las mujeres del sur de la entidad, pudieron adquirir servicios médicos y especializados incluyendo: ginecología, cardiología, oftalmología, la realización de ecografías y la entrega de medicamentos, ayudas técnicas.

Es importante destacar este esfuerzo mancomunado, entre el MinMujer y las estructuras de Gobierno regional, reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con el derecho a la salud y el empoderamiento de las mujeres venezolanas, como lo orientó el jefe de Estado.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA