Conforman congreso pionero sobre derecho y negocios inmobiliarios en Maracay

Organizado por la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) junto a gremios jurídicos y cámaras del sector, el evento propone un espacio formativo con enfoque en legislación, innovación y práctica profesional

CUIDAD MCY.-Representantes del ámbito jurídico y del sector inmobiliario anunciaron la realización del primer Congreso de Derecho y Negocios Inmobiliarios 2025, un encuentro inédito en el estado Aragua que reunirá a académicos, profesionales y especialistas nacionales el próximo 20 y 21 de noviembre para debatir sobre las nuevas dinámicas del mercado inmobiliario desde una perspectiva jurídica y económica.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa desde el Circuito Modelo Judicial «Dr. Andrés Benshimol» de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), donde se confirmaron las alianzas institucionales que respaldan el evento, así como los temas centrales, ponentes invitados y la metodología de inscripción.

Carlos Cambra, director de la Escuela de Derecho de la UBA, destacó que este congreso constituye un hito para la región, al tratarse del primer evento especializado en la materia realizado en el estado.

“Hemos unido esfuerzos entre la academia, el gremio y el sector inmobiliario para crear un espacio de actualización y reflexión sobre las tendencias jurídicas que inciden en el mercado de bienes raíces. Contaremos con ponentes de primer nivel, provenientes de Caracas, Valencia y Maracay, quienes abordarán temáticas vinculadas a derechos reales, administración de bienes inmuebles, tributos, arrendamientos y justicia arbitral”, expresó.

Cambra informó que el Congreso incluirá conferencias, paneles de expertos, talleres especializados y una exposición de empresas del sector, además de la presentación de un taller sobre firma electrónica, una herramienta que está transformando los procesos de certificación y contratos digitales en el país.

Por su parte, el presidente del Centro de Estudios Inmobiliarios, Óscar Bohórquez Hurtado, subrayó la importancia de este evento como un punto de encuentro para el intercambio profesional y académico.

“La relevancia del Derecho en las transacciones inmobiliarias obliga a los especialistas del área a mantenerse actualizados. Analizaremos jurisprudencias recientes y proyectos legislativos, como la propuesta de estímulo a la producción y arrendamiento de viviendas, además de conocer de primera mano los mecanismos de resolución de conflictos a través de la justicia arbitral”, señaló.

Desde el gremio jurídico, el representante académico del Colegio de Abogados del estado Aragua, Lenín Cariel, resaltó la oportunidad que representa el encuentro para los profesionales del Derecho.

“Este congreso será fundamental para entender los cambios recientes que impactan la práctica legal en temas de arrendamiento comercial y cláusulas arbitrales, además de fortalecer los lazos entre la academia y el ejercicio profesional en el país”, afirmó.

Finalmente, los voceros reiteraron que la convocatoria ya está disponible, convirtiéndose en una oportunidad clave para quienes deseen actualizar sus conocimientos, fortalecer vínculos profesionales y aportar a la consolidación de un mercado inmobiliario más innovador, sostenible y transparente.

De tal manera, con una agenda que abarca el análisis de jurisprudencias vigentes, capacitación en herramientas digitales y la intervención de especialistas de reconocida trayectoria nacional, este encuentro busca posicionarse como un referente académico y profesional permanente en la entidad, consolidando su papel en la formación de un ecosistema inmobiliario más sólido, innovador y comprometido con el desarrollo del país.

