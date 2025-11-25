Gestión legislativa del Cleba suma tres leyes a la transformación de Aragua

Las nuevas leyes se integran a un conjunto de iniciativas que solidifican la estructura administrativa de la entidad y acompañan las políticas de bienestar impulsadas por el Gobierno Regional

CIUDAD MCY.-En sesión ordinaria, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) aprobó en segunda discusión tres proyectos de ley orientados a la regularización administrativa y al fortalecimiento de la gestión pública regional. La jornada, presidida por la legisladora Katiana Hernández, marcó un nuevo avance en la agenda legislativa iniciada en junio pasado.

Los instrumentos incluyen la reforma de la Ley de Creación del Instituto Autónomo para el Desarrollo Integral del Sur, la reforma de la Ley de Contribución por el Aprovechamiento del Patrimonio del estado Aragua y la ley que autoriza al Ejecutivo regional a proceder con la supresión y liquidación del Fondo para el Desarrollo Económico Social del Estado Aragua (Fondesa).

Con estas tres iniciativas, el Cleba suma diez leyes aprobadas durante su actual gestión, la cual ha impulsado acciones articuladas con las políticas de bienestar que, son impulsadas por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Durante la sesión también se anunció que en los próximos días se realizará la consulta pública del proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana. Asimismo, se resaltó la resiliencia del pueblo aragüeño, se reconoció la labor del personal voluntario y profesional de Protección Civil Aragua, y se convocó una sesión especial en conmemoración del aniversario de la aparición de la Virgen de Belén en el municipio Bolívar.

El parlamento regional también envió un reconocimiento al joven aragüeño Zaied Méndez por su reciente designación en la Comisión de Soberanía y Paz de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (Feveem).

Igualmente, se conmemoró el Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y se aprobó un acuerdo para ser difundido en los 18 municipios, con el fin de promover una vida libre de violencia y respaldar campañas preventivas como “Habla para Salvar” y el programa “La Paz comienza en Casa”.

PRÓXIMAS ACCIONES LEGISLATIVAS

Tras la aprobación de los instrumentos legales, la presidenta del Cleba, Katiana Hernández, destacó el alcance de los nuevos proyectos sancionados y su impacto en la modernización institucional del estado.

“Hoy hemos aprobado tres proyectos de ley que se suman a los diez que hemos desarrollado desde el mes de junio. Estas iniciativas fortalecen la estructura legal del estado y consolidan nuestra ruta de trabajo legislativo”, afirmó.

Hernández anunció que en los próximos días se activará la consulta pública sobre la Ley de Convivencia Ciudadana, cuyo contenido será ampliado ante la ciudadanía. También manifestó el rechazo del parlamento a la “ridícula calificación del llamado Cártel de los Soles” y reafirmó la dignidad y resiliencia del pueblo aragüeño.

“Tenemos un gran consenso nacional: la paz y el trabajo que nos une en todo el territorio”, puntualizó Hernández.

En materia de juventud, la presidenta del Cleba envió públicamente un mensaje de felicitación al vocero aragüeño Zaied Méndez por su incorporación a la Comisión de Soberanía y Paz de la Federación de Estudiantes Bolivarianos.

“Ofrecemos respaldo de manera contundente para el desarrollo pleno de sus actividades”, comentó la máxima autoridad legislativa en la entidad.

Finalmente, subrayó el acuerdo aprobado en el marco del Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que será distribuido en las cámaras municipales y alcaldías, destacando el rol del Ministerio de la Mujer y los movimientos sociales en acciones preventivas y formativas.

“Seguimos trabajando gracias al aporte del pueblo aragüeño, de las 191 comunas y de las salas de autogobierno, conectados con la transformación legislativa del estado Aragua”, concluyó legisladora.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESÍA