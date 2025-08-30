Gobernadora Joana Sánchez afinó detalles para celebrar semana aniversario de PBA

**En un encuentro de trabajo con los comandantes municipales de la Policía Bolivariana de Aragua, la mandataria aragüeña coordino detalles de la celebración del 51 aniversario de la institución, una fecha clave para la seguridad y la paz en la región**

CIUDAD MCY.-La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, sostuvo una reunión de trabajo con los comandantes municipales de la Policía Bolivariana de Aragua (PBA).

El objetivo del encuentro fue coordinar los detalles de la celebración del 51 aniversario de la institución, una fecha clave para la seguridad y la paz en la región.

Esta celebración tiene como propósito resaltar la labor que realizan a diario los funcionarios policiales, pues es una fecha que no solo reconoce la larga trayectoria que tiene la institución, sino que también dignifica a todos los hombres y mujeres que forman parte de sus filas.

La celebración del aniversario dará inicio con una marcha en defensa de la seguridad y la paz, un evento que se espera que congregue a funcionarios y la comunidad en general. El recorrido comenzará en la avenida Constitución de Maracay y culminará en la Estación Central «Antonio José de Sucre».

El acto conmemorativo busca reforzar el vínculo de la institución con la sociedad, mostrando el lado humano y comprometido de la PBA.

Este festejo es una oportunidad para que la comunidad aragüeña se una a la policía en un solo frente por la defensa de los derechos, el bienestar y la tranquilidad de todos.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTO | PRENSA GBA