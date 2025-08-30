Panificadora y distribuidora «Aristóbulo Isturiz» genera fuentes de empleo en Mariño

***El proyecto hecho realidad gracias al financiamiento de la Consulta Popular de la Juventud, se materializó y lleva a las mesas de la familias mariñenses un producto de calidad horneado con amor***

CIUDAD MCY.-En el municipio Santiago Mariño se materializó la panificadora y distribuidora Aristóbulo Isturiz, ubicada en la parroquia Pedro Arévalo Aponte, de la comunidad Primero de Mayo Sur, resultado de la Primera Consulta Popular Nacional de la Juventud.

El proyecto contó con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, y es la primera obra producto de la consulta de la juventud que está en funcionamiento en Mariño.

La iniciativa propia de los jóvenes de la Comuna La Bendición de Dios, una Esperanza de Vida, es un sueño hecho realidad que en lo sucesivo será fuente de empleo y ofrecerá un producto de calidad que llega a las mesas de las familias mariñenses.

LA RESPUESTA INMEDIATA

La obra se hizo realidad para la muchachada mariñense, al alcanzar la mayoría de votos en la primera Consulta Popular, siendo el resultado del rol protagónico que tienen los jóvenes para liderar proyectos que generen empleo, ingresos económicos y logren un impacto positivo en la sociedad.

Esta Consulta Popular Nacional de la Juventud, impulsada por el Gobierno Bolivariano, busca que los jóvenes sean líderes y esta acción queda demostrada con el sueño materializado de la panificadora y distribuidora Aristóbulo Isturiz del municipio Santiago Mariño que fue una respuesta inmediata hecha en socialismo.

HORNEADO CON AMOR

Gracias al Gobierno Bolivariano que sigue garantizando la participación de la juventud en la construcción del país, la panificadora y distribuidora Aristóbulo Isturiz cuenta con un equipo de profesionales capacitados en el área quiénes día a día se encargan de hornear con amor una variedad de panes con productos de calidad.

Entre las delicias se encuentran pan sobado, canilla, coco, arequipe, francés, campesino, golfeado, cachito, acemitas, tunjas, trenzas azucaradas, quesadillas y próximamente estarán horneando el tradicional pan de jamón para la temporada decembrina.

Cabe destacar que, en cada jornada de trabajo el equipo despacha a la comunidad más de 3 mil panes que van a las vitrinas de pequeños y grandes comercios donde los ciudadanos realizan la compra del producto a un precio solidario.

JOVENES PROTAGONISTAS

Eira Ávila, organizadora del Gran Comité de la Juventud, mencionó que el proyecto es una muestra del protagonismo que tienen los jóvenes emprendedores para producir en el estado.

«Gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y nuestro alcalde Carlos Guzmán estamos realizando una gran producción en beneficio al punto y círculo de la comuna, el objetivo general de este proyecto es distribuir en cantidades, no solamente a la parroquia, sino al municipio en general, al estado y a la nación, expandirnos por cada uno de los espacios, dejando gran parte del trabajo que realizamos con mucho amor para cada una de las personas».

Por su parte, Bárbara Ávila mencionó que el proyecto fue el inicio de una nueva oportunidad de ingreso para muchas personas de la comunidad que se encontraban desempleadas.

«Soy testigo de los cambios positivos que ha logrado esta panificadora y distribuidora, porque yo estaba sin empleo y gracias a este proyecto materializado formo parte del equipo de trabajo que lleva panes de excelente calidad y sabor a todas familias».

Finalmente, Andri Pérez, panadero, extendió la invitación a la población a participar en las próximas consultas populares para seguir materializando proyectos en las comunas.

«La invitación es a todos esos jóvenes de nuestra región que participen en todo este tipo de proyectos para que sigamos generando un ingreso solidario, gracias a la gestión de nuestro presidente, Nicolás Maduro, gracias a nuestra gobernadora Joana Sánchez y a nuestro alcalde Carlos Guzmán».

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| CIUDAD MCY