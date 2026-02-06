Gobernadora Joana Sánchez anunció el lanzamiento del censo condominial Aragua

Servicios públicos, infraestructura y ciudades más humanas se atenderán desde las distintas urbanizaciones del estado Aragua

CIUDAD MCY .-En el marco del Plan de la Aragueñidad y profundizar el Plan de las 7 Transformaciones (7T) en las distintas comunidades de la entidad, la vocera del Poder Popular de la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, anunció el lanzamiento del primer censo de condominial Aragua 2026, instancia a través de la cual se agruparán edificaciones de urbanizaciones privadas y no privadas con el fin de brindar atención a todas las familias de la entidad que conviven en estas zonas del estado.

El lanzamiento se realizó desde la sede de la gobernación del estado Aragua, en el que la mandataria regional estuvo acompañada del coordinador del Plan Vecinos y Vecinas, Ángelo Bernal, y autoridades que comandan las distintas transformaciones y los cuatro niveles de gobierno, así como también, los enlaces por municipio.

Es importante mencionar que en el encuentro estuvieron presentes más de 148 juntas de condominios de los municipios, Girardot, Libertador, Lamas, Santiago Mariño, Mario Briceño Iragorry, Ribas y Sucre, a quienes elevó un reconocimiento por ser organizaciones que se rigen por la Ley de Propiedad Horizontal. Sánchez enfatizó que estos hombres y mujeres que trabajan bajo esta ley también son ciudadanos del estado Aragua y merecen la atención y el apoyo para el desarrollo general e integral de su comunidad.

Por otro lado, la gobernadora de la entidad subrayó que este censo cuenta con múltiples aristas, entre ellas, tener la georeferenciación real de donde están ubicados, la cantidad de habitantes, cantidad de casas y apartamentos, enmarcado en la 4T y profundizar en los casos sociales.

Sánchez dijo durante su intervención que, el gobierno del estado Aragua se dirige a los sectores que tienen mayor necesidad en el marco de las infraestructuras, las ciudades humanas, los servicios públicos y la 4T. “Este es un plan que nació en el municipio Santiago Mariño hace 6 años con grandes resultados para la población general”, enfatizó.

LINK PARA EL REGISTRO

Durante el encuentro que se desarrolló en la gobernación de Aragua, la mandataria regional anunció la creación de un link www.condominioaragua.org.ve que da inicio el día de hoy con un lapso de un mes, y en este periodo de tiempo los distintos condominios podrán registrar la residencia. Es importante acotar que el registro es un proceso bastante rápido y muy puntual al momento de introducir la información.

La vocera de la gobernación enfatizó que las nuevas formas de organización se asumen como parte del desarrollo potencial del Gobierno Bolivariano del estado Aragua.

LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO

La gobernadora Joana Sánchez agregó que pronto se dará inicio a una línea de financiamiento a cada una de las juntas de condominio, esto con el propósito de brindar atención a casos priorizados, entre ellos, los que se expusieron durante el encuentro que se llevó a cabo en el palacio de gobierno, dando así garantía de mantenimiento y recuperación de la infraestructura, servicios públicos y seguir desarrollando ciudades más humanas.

