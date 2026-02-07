Ministro Ricardo Menéndez dicta desde Aragua nuevas líneas de trabajo para las ACA

Son siete líneas de acción que darán continuidad a la profundización del Estado comunal y la nueva forma de gobierno

CIUDAD MCY.- Planificar y ejecutar son los primeros objetivos dentro de la Agenda Concreta de Acción (ACA) que se desarrollan desde las distintas comunas del estado Aragua para llevar a cabo los proyectos a favor de las necesidades que se han generado en los sectores y así garantizar mejores servicios públicos y tener ciudades más humanas.

En el municipio Francisco Linares Alcántara, desde la Comuna Tierra de Mujeres y Hombres Libres, el vicepresidente Sectorial de Planificación y ministro del Poder Popular de Planificación, Ricardo Menéndez, sostuvo este viernes una jornada de trabajo instruyendo nuevos avances en el proceso de planificación, en el que se hizo hincapié en las 7 líneas de trabajo que entran en la transición al Estado comunal y a las nuevas formas de gobierno.

Esto corresponde a actualizar las ACA de cara a las consultas populares que se desarrollarán este próximo 8 de marzo.

El ministro aseguró que están trabajando con previas asambleas, discusiones y metas; por tal motivo planteó desarrollar 3 ideas, siendo la primera de ellas la actualización de las ACA. “En el caso específico de esta comuna, ya se efectuó la asamblea para la actualización de la Agenda Concreta de Acción, un tema sumamente importante, porque permite dar visión estratégica desde el punto de vista del trabajo que se viene perfilando” (…) es decir, un punto central es la actualización de las ACA y al mismo tiempo, hemos visto la necesidad y el aporte para trabajar en conjunto con la alcaldía”.

La segunda propuesta a desarrollar permitirá detectar todas las escalas de trabajo, aspecto que ha representado un desafío en las comunidades.

Al respecto, el ministro aseguró que el Sistema de Gobierno Popular y Comunal no es solamente la comuna y los consejos comunales, está también constituido por las alcaldías, por las gobernaciones y por el gobierno nacional con el fin de impulsar el sistema de recursos.

En tercer lugar, punto que han acordado, es tomar los distintos nudos críticos de aquellos proyectos y problemas con el objetivo de generar la sinergia de recursos, todo ello ajustando métodos de gestión, haciendo una especie de “cayapa” desde el punto de vista de soluciones de cada uno de los actores, multiplicando las soluciones con el mismo nivel de recurso.

Por su parte, el alcalde del municipio, Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo, añadió que la mesa de trabajo que se ejecutó en compañía al Ministro de Planificación, va ser base para la construcción de los métodos de ejecución de los diferentes proyectos del Poder Popular, donde cada una de las escalas defina cuál es el punto en el que se va a especializar para garantizar la ejecución de cada proyectos.

“La planificación popular en la planificación comunal es el elemento de gobierno que nuestro pueblo en general reconozca como autoridad en cada uno de los territorios, tratar de sistematizar esos métodos, tratar de incorporar en un sistema nacional toda la gestión que surge desde el Poder Popular” añadió el burgomaestre.

Zunirde Carvajal, vocera del poder popular de la Comuna Tierra de Mujeres y Hombres Libres, expresó que continuarán el trabajo incorporando los nuevos lineamientos de trabajo con la nueva gestión de gobierno, engranando Poder Popular, gobernación, gobierno nacional y ministerio, para así lograr un buen resultado con las consultas populares y la ejecución de proyectos.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CORTESÍA PRENSA FLA