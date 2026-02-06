Ciudad MCY

Cabello celebra realización de Primer Encuentro de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del

PorRafael Velásquez

Feb 6, 2026

CIUDAD MCY.-El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, celebró este viernes la realización del Primer Encuentro Nacional de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios de la tolda roja.

En un contacto telefónico con el evento, que se lleva a cabo en el Teatro Teresa Carreño, Cabello saludó a los diputados, diputadas, legisladores estadales, concejales, «con afecto, con respeto a todas y a todos y celebro demás que estén realizando ese tipo de de actividades».

En este sentido, resaltó la importancia de esta iniciativa en el contexto actual que vive el país, tras la agresión militar ilegal perpetrada por Estados Unidos (EEUU) el pasado 3 de enero.

Cabello instó a los participantes a mantener la unidad orgánica, «no solo es estar unido como partido, como parlamento, sino es una unidad programática» en las tres fundamentales instruidas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

«La liberación, el regreso del presidente (Nicolás) Maduro y de Cilia (Flores), la estabilidad y la seguridad interna del país, la paz de nuestro país, y la otra la estabilidad económica, lograr la estabilidad económica, un desarrollo sustentable, igualitario, sin desigualdades, crecimiento económico sin desigualdades», recordó.

