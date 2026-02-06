Serpumar inició instalación de las mesas técnicas de energía en Mariño

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de establecer fortalezas en materia de servicios públicos, este viernes los representantes de Serpumar en el municipio Mariño, anunciaron la instalación de las mesas técnicas de energía que serán distribuidas en la referida localidad.

Esta jornada contó con la presencia de voceros de consejos comunales y representes de comunas, quienes estuvieron fueron partícipes de la actividad que tuvo la participación del alcalde del municipio de Santiago Mariño, Carlos Guzmán.

En el marco de esta jornada, los vecinos y representantes comunales mostraron su agradecimiento por la instalación y puesta en funcionamiento de diversos pozos de agua.

´´Hemos sido beneficiados por una instalación de un pozo de agua que va a beneficiar a 4.500 habitantes de nuestra comunidad´´. Expresó Yeisel Ascanio, vocero de la comuna Jesús Gallardo.

Por su parte, Ali Lafarma, residente del barrio Villeguita, dijo ´´Estamos muy agradecidos por el pozo que tenemos, agua propia, agua limpia, gracias a Dios se logró el pozo de Villeguita´´.

Los vecinos también resaltaron que han recibido la ayuda de la gobernadora Joana Sánchez, así como también del alcalde Guzmán.

En otro orden de ideas, los representantes comunitarios abordaron el tema de la energía eléctrica. Al respecto, algunas representantes destacaron que gracias a las consultas públicas han recibido el apoyo con transformadores mejorando el servicio eléctrico en la población.

Cabe destacar que, el alcalde Carlos Guzmán estuvo acompañado de Manuel Pérez, Secretario del Poder Popular para las Comunas y demás autoridades regionales y municipales.

El alcalde Guzmán expresó su deseo de atender de manera precisa cada necesidad de la población revisando cada uno de los detalles y sus avances.

´´Una orientación que se nos ha dado nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, nuestra gobernadora Johana Sánchez, la segunda ciudades humanas, que abarca un abanico de acciones pero que hoy nosotros estamos revisando, específicamente algo tan necesario como es el líquido vital para nuestro pueblo.´´ declaró.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CORTESÍA