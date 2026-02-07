Presidenta Encargada recibe a José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de Miraflores

CIUDAD MCY. – La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este viernes en el Despacho 1 del Palacio de Miraflores, al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, como parte de la Diplomacia Bolivariana de Paz que afianza la hermandad, el diálogo, la solidaridad y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz que está en pleno desarrollo en el país.

Es de interés acotar, que Zapatero participó hoy en una jornada del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, donde estuvo acompañado del coordinador general de esta iniciativa, Ernesto Villegas Poljak, con quien compartió sus opiniones y experiencias en el tema.

El lanzamiento de este programa fue realizado por la Presidenta Encargada el pasado 23 de enero, durante el acto de instalación que se realizó en el Salón Sol del Perú, donde detalló que el equipo estaría coordinado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, y la profesora Ana María San Juan quien actuará como secretaria ejecutiva, entre otras autoridades que ocuparían otras responsabilidades.

El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz fue concebido con espíritu patriota y anticolonialista, y orientado a fortalecer la estabilidad, la armonía social y el diálogo político en el país; ya que la Mandataria venezolana encargada, precisó para la fecha, que el Gobierno Bolivariano se mantiene en trabajo constante para la garantía de la construcción de espacios para el encuentro mediante el programa.

Por otra parte, es importante mencionar que para este «nuevo momento político», también fue anunciado el impulso de una Ley de Amnistía General por parte de la Presidenta Encargada, quien, además, agradeció este jueves desde el estado Bolívar, a la Asamblea Nacional, por la aprobación en primera discusión de esta normativa jurídica para la paz y para la reconciliación nacional.

FUENTE:PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA