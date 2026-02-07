Jorge Rodríguez: Esperamos que excarcelaciones por la Ley de Amnistía empiecen el martes

CIUDAD MCY.-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, sostuvo este viernes un encuentro con familiares de ciudadanos detenidos en el Centro de Control y Resguardo de Detenidos, ubicado en la Zona 7 de Boleíta, Caracas, como parte de la agenda de trabajo impulsada por el Parlamento para el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Rodríguez aseguró que los privados de libertad estarán libres la próxima semana. «Nosotros aspiramos que entre el martes que viene y a más tardar el viernes están todos sueltos», afirmó Rodríguez.

Rodríguez escuchó las peticiones de los familiares y se comprometió a priorizar la atención de los casos con problemas de salud, así como a gestionar los procesos de liberación pertinentes.

A través de su canal de Telegram, reflexionó sobre la importancia de este paso.

“El perdón no genera ningún tipo de reserva. En estos tiempos tan complejos que vivimos, debemos ser justos, pedir perdón y perdonar también”, manifestó tras asegurar que el próximo martes 10 de febrero se realizará la segunda discusión de la Ley de Amnistía, momento en el que la misma quedará aprobada de manera definitiva.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESÍA