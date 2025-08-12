Gobernadora Joana Sánchez constató avance en quirófanos y atención a pacientes del HCM

***Durante su visita, la Gobernadora conversó con pacientes y supervisó las mejoras en infraestructura hospitalaria que permiten garantizar tratamientos especializados para los pacientes de diversas patologías del estado

CIUDAD MCY.- En el marco de su compromiso con la atención médica oportuna y de calidad, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, realizó una visita al Hospital Central de Maracay (HCM), epicentro de la red hospitalaria regional.

Durante la jornada, la Mandataria recorrió las instalaciones del área de nefrología, en la que constató el desarrollo de las intervenciones quirúrgicas que se llevan a cabo en tres quirófanos completamente rehabilitados.

Al mismo tiempo, sostuvo un acercamiento directo con los pacientes y sus familiares, escuchando sus inquietudes y testimonios, interesándose por el proceso de atención que reciben en el centro hospitalario.

De esa forma, acompañada por autoridades regionales del sector salud y del personal médico del centro asistencial, Sánchez resaltó que los avances forman parte de una política sostenida de fortalecimiento hospitalario impulsada por el presidente Nicolás Maduro, la ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez y la corporación “Juntos Todo es Posible”.

“Hoy nos encontramos en el Hospital Central de Maracay con nuestro personal de salud extraordinario, hombres y mujeres que han permanecido firmes salvando vidas. Visitamos quirófanos rehabilitados en los que se están realizando intervenciones de nefrología, traumatología y neurocirugía”, expresó la Gobernadora.

En este mismo sentido, la máxima autoridad regional aseguró que el pueblo de Aragua puede tener la certeza de que su gestión continuará trabajando de manera ininterrumpida para garantizar servicios de salud oportunos y de calidad, priorizando siempre el bienestar de la población.

ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA

La jornada médica desplegada en el Hospital Central de Maracay tuvo como prioridad a los pacientes provenientes de distintos municipios y unidades de diálisis de la entidad.

Al respecto, la secretaria para la Salud en la entidad, Dra. Yosmary Lombano, informó que fueron atendidos 63 pacientes, de los cuales 43 pertenecen al HCM, tres a la unidad de diálisis de “La Julia”, siete a la unidad de diálisis Aragua, cuatro al Hospital Militar y seis a la unidad de Las Tejerías.

Es importante mencionar que los pacientes recibieron valoración por parte de un especialista cardiovascular como paso previo a la colocación de fístulas arteriovenosas, procedimiento que permitirá optimizar el tratamiento de diálisis y elevar su calidad de vida.

“Este es un trabajo coordinado que busca garantizar a cada paciente el acceso vascular que necesita, de manera segura y oportuna”, afirmó Lombano.

Por su parte, la directora de la unidad de Nefrología del HCM, Dra. Aida Mena, destacó que actualmente el servicio mantiene bajo seguimiento a 105 pacientes quienes próximamente serán evaluados por el cirujano vascular, otorgando su evaluación y los procedimientos a seguir.

“Nuestra meta en esta fase es realizar más de 40 fístulas, lo que asegurará que la mayoría cuente con un acceso vascular definitivo. Los pacientes que no puedan ser intervenidos en esta oportunidad serán programados progresivamente hasta cubrir la totalidad de los casos”, explicó Mena.

Para finalizar, las autoridades regionales del sector salud resaltaron que este tipo de jornadas no solo fortalecerán la capacidad operativa del hospital, sino que representará un avance tangible en la atención a los pacientes, garantizando la continuidad de sus tratamientos y mejorando su bienestar de forma sostenible.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

FOTOS | GBA