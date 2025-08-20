Ciudad MCY

Gobernadora Joana Sánchez evaluó avances de proyectos comunales

PorKaren Rodríguez

Ago 20, 2025

*** A través de un encuentro virtual con las Salas de Autogobierno Comunal de la región, la Vocera del Poder Popular en la Gobernación, verificó los progresos de los proyectos del pueblo financiados por el presidente Nicolás Maduro ***

CIUDAD MCY.- Desde la Sala de Autogobierno Regional,  la vocera del Poder Popular de la Gobernación, Joana Sánchez, sostuvo una videoconferencia con las 191 comunas de la entidad.

El espacio fue propicio para conocer el desarrollo de los proyectos que van en busca de fortalecer los circuitos comunales.

La videoconferencia permitió que la Mandataria aragüeña conociera de primera mano logros, desafíos del Poder Popular, y la puesta en marcha de los proyectos que favorecerán directamente sus necesidades. Además el encuentro permitió profundizar las acciones de las comunidades enmarcadas en el Plan de las 7T y el Plan de la Aragüeñidad.

La actividad reafirmó el compromiso de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación en  seguir trabajando de la mano de las comunas y  las Agendas Concretas de Acción (ACA) con los ciudadanos y ciudadanas  para garantizar el bienestar y desarrollo integral de Aragua.

YORBER ALVARADO ||  FOTOS | PRENSA GBA

Por Karen Rodríguez

