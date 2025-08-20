Nueva línea de transporte público fortalece la movilidad en Sucre

***La ruta garantiza la interconexión de importantes zonas residenciales y comerciales con el resto de la localidad, al contar con un paso hacia el sector Corozal, Ciudadela, Haciendita, Casco Central, Funda Cagua y Tamborito

CIUDAD MCY.- En el marco de la transformación vial y los primeros 100 días de gestión de Gobierno, se constituyó exitosamente la nueva ruta de transporte público en la avenida Samuel Vásquez, ubicada en el municipio Sucre.

Esta nueva arteria vial representó un paso significativo en el fortalecimiento de la movilidad urbana y la mejora de la calidad de vida de miles de habitantes, al ofrecer un servicio confiable y accesible que conecta cinco sectores estratégicos de la jurisdicción.

Al respecto, el director de Tránsito y Vialidad, Daniel Ramos, indicó que esta ruta garantiza la interconexión de importantes zonas residenciales y comerciales con el resto de la localidad, al contar con un paso hacia el sector Corozal, Ciudadela, Haciendita, Casco Central, Funda Cagua y Tamborito.

“Estamos honrando la palabra del alcalde Wilson Coy y atendiendo una solicitud sentida de la comunidad que hoy se convierte en realidad”, expresó el director.

Por su parte, Manuel Santaella, miembro de la operadora “Renovación” resaltó que este logro representa un avance jamás imaginado para la comunidad.

“Esta ruta ha sido un gran favorecimiento para nosotros y bueno, estamos acá prestándole este servicio a la comunidad para que tenga un transporte que antes no lo tenía”, manifestó Santaella.

También agradeció el respaldo del presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, destacando que obras como la construcción de la avenida han hecho posible los cambios significativos en la municipalidad.

Con esta iniciativa, se afianza el compromiso de seguir avanzando hacia ciudades más humanas, donde el transporte público es la clave para el desarrollo social y económico.

REINYMAR TOVAR / FOTOS PRENSA ALCALDÍA DE SUCRE