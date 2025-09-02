Protección Civil y organismos de seguridad brindaron respuesta rápida tras accidente en Choroní

** Cuerpos de seguridad de Aragua trabajaron en forma conjunta en el rescate de los pasajeros que estuvieron involucrados en el accidente ocurrido el pasado domingo **

CIUDAD MCY.-La Autoridad Única de Salud del Estado Aragua, Yosmary Lombano, en conjunto con el director regional de Protección Civil y Administración de Desastre del estado Aragua, Jesús Franco, dieron detalles sobre la atención brindada a los turistas que sufrieron un accidente el pasado 31 de agosto en la carretera Maracay – Choroní, específicamente en el kilómetro 6.

Al lugar del suceso acudieron funcionarios de Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional Bolivariana, 911 y 171, quiénes trabajaron de forma conjunta con las direcciones municipales de salud de los municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry, Sucre y Francisco Linares Alcántara para efectuar las labores de rescate de los afectados.

Franco destacó que los lesionados fueron distribuidos en los centros asistenciales del estado, entre ellos, el Hospital Central de Maracay, el Mariano Picón Salas y el Seguro Social de San José, para dar así un equilibrio y evitar el colapso de las salas de emergencia.

La gobernadora, Joana Sánchez, se hizo presente en cada uno de los referidos centros y estuvo recibiendo a cada uno de los afectados para canalizar las ayudas necesarias.

El director de Protección Civil mencionó que se movilizaron más de 160 efectivos de todos los órganos de seguridad y prevención, y además, resaltó la ayuda recibida por los transportistas que prestaron apoyo en trasladar a los primeros lesionados al Hospital Central.

Finalmente, la autoridad subrayó que «Gracias a todas estas acciones podemos decir que fue un trabajo efectivo y en un tiempo record, el cual nos hace resaltar el trabajo unificado en cada una de las fuerzas con todo lo que tiene que ver en este tipo de incidentes en los últimos días».

JUAN ZAPATA | FOTOS | CORTESÍA