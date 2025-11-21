Gobernadora Sánchez invitó al pueblo aragüeño a participar en la Cuarta Consulta Popular

La mandataria aragüeña mencionó que el estado tiene 1.334 proyectos postulados que se apegan al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T)

CUIDAD MCY.-En un extraordinario encuentro con el Poder Popular y medios de comunicación, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, informó que «Aragua esta lista para la Cuarta Consulta Popular Nacional 2025”, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre en todo el territorio nacional.

El encuentro se realizó en la Comuna Socialista Los Lanceros Valientes Vencedores de Maracay, del municipio Girardot, específicamente en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI), José María Vargas, desde donde la Gobernadora Sánchez indicó que Aragua tiene 1.334 proyectos postulados que se apegan al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T).

«Desde acá seguimos las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y en esta oportunidad Aragua tiene en la T1 de economía 177 proyectos, en la 2T de servicios 510, en la 3T que es seguridad 64, en la 4T de social 392, en la 5T de política 83 y finalmente en la 6T de ecosocialismo, ciencia y tecnología 108 proyectos», detalló Sánchez.

Asimismo, mencionó que la extraordinaria jornada electoral se realizará en las 191 comunas de los 18 municipios donde estarán activos 354 centros electorales y se instalarán 396 mesas en las que los jóvenes mayores de 15 años podrán ejercer su voto y seleccionar el proyecto de mayor envergadura que atenderá directamente a su comunidad.

Además, en esta actividad la máxima autoridad regional extendió la invitación al pueblo aragüeño a participar activamente en la Cuarta Consulta Popular Nacional 2025.

«Como pueblo tenemos el compromiso de participar en esta consulta popular porque estos proyectos buscan fortalecer nuestras comunidades, así que vamos todos los aragüeños y aragüeñas a participar desde muy temprano en la jornada electoral que se realizará este domingo 23 de noviembre».

DESPLIEGUE DE ASAMBLEAS

Por otro lado, y dándole continuidad a las actividades concretadas, la Gobernadora dio detalles sobre el extraordinario despliegue que han realizado las secretarías y entes del Gobierno Bolivariano de Aragua en todo el territorio regional.

«Con el acompañamiento de las fuerzas vivas participantes, más de 20 secretarios sectoriales, 40 presidentes y directores de entes del Gobierno Bolivariano de Aragua, se han desplegado en los 18 municipios para desarrollar 60 asambleas en las que se han abordado puntos de gran relevancia en materia de servicios públicos, transporte, educación y salud «.

Asimismo, indicó que en estos encuentros también han participado miembros de Alcaldías Bolivarianas, equipos municipales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), jefes de Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), jefes de comunidad, Comités Bolivarianos de Base Integral, milicia, jueces de paz, cuadrantes de paz, Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) , 1.200 voceras y voceros de las comunas y circuitos comunales, en el que se han concretado 420 proyectos comunales para el bienestar del pueblo.

Cabe resaltar que, la autoridad aragüeña mencionó que los proyectos anfitriones de la Consulta Popular Nacional de la Juventud y de las anteriores consultas populares se han financiado para concretar las obras.

«Estos financiamientos que se entregaron son para la compra de materiales como cuñetes de pinturas de caucho, láminas de acerolit, brochas, equipos tecnológicos y deportivos para concretar con éxito los proyectos ganadores de esas consultas».

RECURSOS PARA EL CDI JOSÉ MARÍA VARGAS

En otro orden de ideas, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, en compañía de Rafael Morales, Alcalde de Girardot y Yosmary Lombano, autoridad única de Salud de la entidad, realizó un recorrido por las instalaciones del CDI «José María Vargas» donde entregó equipos para la climatización del espacio.

A propósito de esto, Sánchez manifestó que, «con este aire acondicionado el CDI tendrá áreas climatizadas para el bienestar del personal médico y pacientes».

Esta entrega de equipos demuestra el compromiso del Gobierno regional en contar con centros de salud dignos para todos los aragüeños.

IRENE RODRÍGUEZ – PRENSA GBA | FOTOS| PRENSA GBA