Juventud de Urdaneta se desplegó «Casa por Casa» para impulsar la Consulta Popular

CIUDAD MCY.- En vísperas de una nueva jornada histórica para el Poder Popular, el alcalde del municipio Rafael Guillermo Urdaneta, Julio Melo, encabezó un despliegue masivo junto al «Trabuco de la Juventud», con el objetivo de promover la participación protagónica en la Consulta Popular Nacional que se celebrará este domingo 8 de marzo.

Desde el sur del estado Aragua, el mandatario local informó que bajo lineamientos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez las estructuras juveniles se encuentran desplegadas en las comunidades bajo la modalidad de «casa por casa», explicando la importancia de este proceso en el que el pueblo elige directamente los proyectos que serán financiados y ejecutados en sus territorios.

El alcalde Melo reafirmó la lealtad y el compromiso de la jurisdicción con las políticas de democracia directa impulsadas por el Gobierno Bolivariano.

«Mi gobernadora, Joana Sánchez, aquí estamos con el Trabuco de la Juventud, activados en el casa por casa para promover el voto este domingo 8 de marzo. Saludos desde Urdaneta, la esperamos pronto por estas tierras. ¡Bendiciones!», expresó el alcalde Julio Melo rodeado de líderes juveniles.

Este domingo, los habitantes del municipio Urdaneta, al igual que en todo el país, podrán acudir a sus centros electorales para seleccionar entre los proyectos postulados por sus propios vecinos.

La jornada se centra en una decisión directa donde el pueblo eligirá las obras de servicios públicos, salud o infraestructura prioritarias.

La máxima autoridad local recordó que para participar solo se requiere la cédula de identidad y ser mayor de 15 años, reafirmando que en Venezuela «el pueblo es quien manda».

