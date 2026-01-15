Instalado Gabinete de Gobierno Municipal en Girardot

Durante el acto el alcalde Rafael Morales presentó un balance de gestión que incluyó anuncios clave en materia de infraestructura y programas de atención social

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de profundizar la atención directa en las comunidades, el alcalde de Girardot, Rafael Morales, encabezó este miércoles la instalación del Gabinete de Gobierno Municipal para la Gran Maracay y Choroní. Bajo una visión de atención comunal y eficiencia administrativa, el mandatario local anunció una agenda de obras y servicios que marcarán el primer trimestre de 2026, priorizando las necesidades de las comunas, a través de las Agendas Concretas de Acción (ACA).

Como anuncios centrales, informó que en un lapso de 10 días se realizará la inauguración del Metrobús en Maracay, sistema que contará con una flota de entre 70 y 80 unidades. Morales enfatizó que la planificación de las rutas no será burocrática, sino que “la organización parte directamente de los consejos comunales”.

En materia de servicios básicos, instruyó a su equipo de trabajo la finalización de ocho pozos de agua en los primeros 90 días del año, además de redoblar los esfuerzos en asfaltado y recolección de desechos sólidos.

Asimismo, fue enfático al señalar que el éxito de la gestión no depende únicamente de los recursos financieros. “Vamos a cambiarle la cara al centro de Maracay. No es un tema de inversión, sino de organización”, afirmó al establecer un plazo de tres meses para ver resultados tangibles de la mano de los jueces de paz y el poder popular.

Sin embargo, aclaró que la prioridad para el período marzo-abril será el despliegue en las comunas. “Más allá de las grandes obras, debemos estar en los barrios. Necesitamos que la gente diga, con hechos, que las fuerzas revolucionarias están atendiendo al pueblo más que nunca”.

El líder municipal hizo un llamado a la autocrítica y a la responsabilidad de los funcionarios públicos, instándolos a alejarse de personalismos. “El gobierno no es personal; se mide por resultados. Aquí no se trabaja para una persona, se trabaja para un pueblo”, sentenció. Instruyó profundizar en jornadas sociales en los territorios comunales.

En un mensaje dirigido a la militancia del PSUV y al equipo de gobierno, subrayó la importancia de mantener la paz territorial siguiendo el ejemplo de la dirigencia nacional. “Si garantizamos la gobernanza y la gobernabilidad, no habrá elementos para la perturbación de la paz”, aseguró.

COMPROMISO DEPORTIVO

Durante el acto, se dio un reconocimiento especial a la Dirección de Deportes, tras ser galardonado Girardot como el municipio más organizado en el ámbito deportivo. Este logro fue usado por Morales como ejemplo de lo que se puede alcanzar con disciplina y voluntad de organización.

Reiteró el llamado a su equipo al despliegue total en las calles. “Los hombres y mujeres de este gobierno municipal deben dejar el pellejo en la calle. No nos salgamos de las Agendas Concretas de Acción. El momento es hoy, no hay margen de error”.

Por último recordó que se mantienen en apoyo a la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, a quien calificó como una mujer digna, y pidió estar en unidad y trabajo en espera del retorno del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores.

