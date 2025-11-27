Gobierno bolivariano desplegó Jornada de Podología en diversos municipios de Aragua

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el programa de pie diabético de la Corporación de Salud del estado Aragua, realizó una jornada de podología con un total de 262 adultos y adultas mayores beneficiados en diferentes centros geriátricos de larga estancia de la entidad aragüeña.

En la actividad participaron los estudiantes del Diplomado de Pie Diabético de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez, quienes fueron los encargados de ofrecer un servicio integral de podología, en aras de prevenir y descartar complicaciones de la diabetes, como úlceras e infecciones en los adultos y adultas mayores.

El abordaje se realizó en el Centro Haydée Josefa Machín; Casa de los abuelos Barrio Lourdes; Fundación Casa Hogar de los Abuelos San Joaquín; Casa de los Abuelos Mi Viejo Monumento; Aldea de Encuentro en Honor al Comandante; Cristina Reverón Pacheco; Sager; Casa de los Abuelos Fermín Landaeta, Casa de los Abuelos Sadiel Matus; Casa de los Abuelos Residencia Palo Negro y Casa de los Abuelos Manuel García.

La jornada, que comenzó desde el pasado 12 de noviembre, se extendió hasta el miércoles 26, en los municipios Bolívar, Sucre, Girardot, Ribas, Santiago Mariño y Libertador, con el objetivo de garantizar el bienestar de los abuelos y abuelas de la Patria.

La jornada se llevó a cabo gracias a las orientaciones del Presidente Nicolás Maduro, de la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, impulsadas por la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lomano, de garantizar salud especializada gratuita y de calidad a todos y todas.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA | FOTOS: PRENSA CORPOSALUD