Realizado despliegue de atención especializada en el municipio Mariño

CIUDAD MCY.- Con un total de 118 personas atendidas se llevó a cabo un despliegue de atención especializada en salud en el Área de Salud Integral Comunitaria La Aduana en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua.

En la jornada, el equipo multidisciplinario del Sistema Público Nacional de Salud brindó más de 795 beneficios integrales y ofrecieron consultas de medicina general, pediatría, nutrición, odontología, odontología, otorrinolaringología, oftalmología y atención al adolescente.

Además, se instaló un punto de vacunación, despistaje de diabetes y HTA, entrega de anticonceptivos, sesiones educativas, entrega de medicamentos y atención casa por casa.

Una vez más con éstas acciones se reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano liderado por el Presidente Nicolás Maduro, articulado de manera perfecta con la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, y la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, de garantizar atención de calidad y gratuita a cada una de las comunidades para el bienestar de la población.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA | FOTOS: PRENSA CORPOSALUD