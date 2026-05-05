Gobierno Bolivariano entregó dotación de Insumos a Red Hospitalaria de Aragua

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de garantizar atención médica a la población aragüeña, el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), realizó dotación de insumos de material médico quirúrgico y medicamentos a la red hospitalaria de la región aragüeña.

La Autoridad Única de Salud en Aragua, Dra. Yosmary Lombano, detalló que el Ministerio del poder popular para la Salud (MPPS), entregó dotación de material médico quirúrgico y medicamentos distribuidos en los 18 centros de salud que comprenden la red hospitalaria en la entidad

Entre los medicamentos que entregaron se encuentran solución fisiológica, antialérgicos, analgésicos, antibióticos, antipiréticos, antiespasmódicos en presentación endovenosa, en aras de fortalecer la atención médica, además para garantizar el derecho a la salud, enmarcado en el Plan de Vida y Salud 2026, impulsado por la presidenta (e), Delcy Rodríguez, bajo orientaciones de la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD

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