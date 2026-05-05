Representante de Unicef visitó Aragua para fortalecer el programa ampliado de inmunizaciones

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de realizar un diagnóstico del proceso de la cadena de frío de biológicos en el estado Aragua, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Dirección Nacional del Programa Ampliado Integral (PAI), visitaron el estado Aragua para reunirse con las autoridades de la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud).

La comisión liderada por la Dra. Rosa Rodríguez, representante de la Unicef y la Lcda. María Godoy, de la dirección nacional del PAI, fue recibida por la Dra Yosmary Lombano, Autoridad Única de Salud del estado y todo su equipo de epidemiología, incluyendo a la coordinación regional de Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), la coordinación enfermería y la red ambulatoria y comunal.

Durante el encuentro, Lombano informó sobre el propósito de la visita, basado en bajar lineamientos a todos los representantes del PAI de las áreas de salud comunitarias, a quienes se les aplicará un instrumento de evaluación, con la finalidad de presentar un plan de acción para fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones en la región aragüeña.

La tarea a realizar por la Unicef fue hacer diagnóstico del proceso de la cadena de frío, que garantiza la correcta conservación de los biológicos y otros insumos.

Para ello se reunió con los responsables de los 256 puestos de vacunación distribuidos por todo el estado Aragua, para girar el instructivo que permitirá la optimización del uso de los refrigeradores donde se conservan las vacunas.

La visita pasó por la valoración de la cadena frío, la infraestructura, la logística que tiene que ver con los termos donde se transportan las vacunas, la situación administrativa y todos los detalles que se tienen que tener previstos para garantizar el buen uso de los biológicos.

El encuentro se realizó bajo las orientaciones de la presidenta (e), Delcy Rodríguez, con la articulación del Ministro de Salud, Dr. Carlos Alvarado e impulsado por la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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