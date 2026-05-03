Gobierno Bolivariano entregó insumos para recuperación de Clínica Popular de Palo Negro

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de optimizar la atención primaria en la entidad aragüeña, el Gobierno Bolivariano a través de la Corporación de Salud del estado Aragua, entregó una significativa dotación de materiales de construcción a la Clínica Popular de Palo Negro, Municipio Libertador.

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‎La Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, acompañada de María Eugenia Pérez, representante de la cuarta transformación en el municipio, del Dr. Emir Sarmiento, director del Asic, entregó los insumos al personal directivo, médico y de enfermería quienes recibieron la noticia con alegría.

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‎Detalló que entre los materiales se encontraban paneles de luces led, sanitarios de cerámicas, pinturas, cable eléctrico, griferías, rodillos, drywall, lijas, entre otros, para iniciar los trabajos de recuperación, rehabilitación y mantenimiento del centro de salud.

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‎Lombano indicó que con el material se realizarán trabajos de sustitución de luminarias, arreglos de baños, restauración de paredes y techos, en pro de mejorar las condiciones del personal de salud y a su vez, fortalecer la atención médica a la entidad aragüeña.

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‎Dichas acciones se ejecutan gracias a las políticas de protección, emanadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; con el respaldo del Ministro de Salud, Dr. Carlos Alvarado, enmarcado en el Plan de la Aragüeñidad, que impulsa la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTO : CORTESÍA