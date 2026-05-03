Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Jornada de ALAS Productiva llevó variedad de alimentos a 10 municipios

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

May 3, 2026

Como parte de las políticas sociales y económicas, el equipo de esta empresa regional vendió 52 toneladas de rubros que conforman la canasta básica

CIUDAD MCY.-El equipo de Alimentos Aragua Socialista (ALAS) realizó un mega despliegue por 10 municipios, a través de las conocidas Bodegas Móviles.

‎Con esta acción, alrededor de 4 mil  760 familias adquirieron productos de la cesta básica de buena calidad y a precios asequibles.

‎Con la instalación en puntos estratégicos de cada jurisdicción, la empresa concretó la venta de 52 toneladas de rubros, hecho que, consolidó los planes  de protección social y soberanía agroalimentaria.

Entre los artículos solicitados por la ciudadanía resalta: combos proteicos, productos lácteos, grasos, carbohidratos, enlatados, higiene personal y muchos más.

‎Esta acción fue posible gracias a la gestión conjunta del Ejecutivo nacional y regional, quienes priorizan el resguardo de los habitantes como eje central y fundamental de las políticas públicas

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

Aragua activa despliegue de brigadistas para la atención integral de los adultos mayores

3 de mayo de 2026 Beatriz Guilarte
Deportes

Errores forzados afectan juego de Aragua que se va sin sumar en La Guaira

3 de mayo de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Transformación urbana llega al sector Los Cachos de Las Tejerías ‎

3 de mayo de 2026 Beatriz Guilarte
Especial

Cruz de Mayo: entre el fulgor de las flores y raíces de identidad

3 de mayo de 2026 Beatriz Guilarte