Jornada de ALAS Productiva llevó variedad de alimentos a 10 municipios

Como parte de las políticas sociales y económicas, el equipo de esta empresa regional vendió 52 toneladas de rubros que conforman la canasta básica

CIUDAD MCY.-El equipo de Alimentos Aragua Socialista (ALAS) realizó un mega despliegue por 10 municipios, a través de las conocidas Bodegas Móviles.

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‎Con esta acción, alrededor de 4 mil 760 familias adquirieron productos de la cesta básica de buena calidad y a precios asequibles.

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‎Con la instalación en puntos estratégicos de cada jurisdicción, la empresa concretó la venta de 52 toneladas de rubros, hecho que, consolidó los planes de protección social y soberanía agroalimentaria.

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Entre los artículos solicitados por la ciudadanía resalta: combos proteicos, productos lácteos, grasos, carbohidratos, enlatados, higiene personal y muchos más.

‎Esta acción fue posible gracias a la gestión conjunta del Ejecutivo nacional y regional, quienes priorizan el resguardo de los habitantes como eje central y fundamental de las políticas públicas

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA