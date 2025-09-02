Gobierno Bolivariano fortalecerá espacios de la Casa de la Cultura de San Mateo

**Durante una mesa de trabajo el secretario de Cultura del estado, Nicolás González y la alcaldesa de la jurisdicción, Marisol Rodríguez delinearon propuestas e ideas concretas para la mejora de la infraestructura de este importante espacio cultural y así brindar un lugar a los ciudadanos donde desarrollen sus costumbres y actividades, fomentando así su identidad local**

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo conjunto por rescatar y fortalecer los espacios culturales del estado, se llevó a cabo una mesa de trabajo para el fortalecimiento arquitectónico de la Casa de la Cultura, del municipio Bolívar.

Esta iniciativa responde a los lineamientos del Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la Vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez, que tiene como objetivo el rescate de la cultura, las tradiciones y la identidad aragüeña.

La jornada estuvo encabezada por el secretario de Cultura del estado, Nicolás González; la alcaldesa de la jurisdicción, Marisol Rodríguez; y el director de cultura del municipio, Yerferson Yanez.

Durante el encuentro, las autoridades delinearon propuestas e ideas concretas para la mejora de la infraestructura de este importante espacio cultural y así brindar un lugar donde los cultores y cultoras de la localidad hagan vida.

Además, con estas acciones de trabajo se busca crear locaciones adecuadas para que los ciudadanos desarrollen sus costumbres y actividades, fomentando la identidad local para visibilizarla a nivel estatal y nacional.

Es importante señalar que el gobierno regional en perfecta articulación con la Secretaria de la Cultura, continúa trabajando por el fortalecimiento de la cultura aragüeña y la recuperación de espacios emblemáticos.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA