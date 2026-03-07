Gobierno Bolivariano garantiza tratamiento gratuito a pacientes con hemofilia

CIUDAD MCY.- La Corporación de Salud del estado Aragua, a través de la Farmacia de Alto Costo entregó factores de coagulación a pacientes con hemofilia, gracias a las políticas de protección social del Gobierno Bolivariano.

En la actividad, se realizó la entrega a 13 pacientes, según indicación médica, recibieron factores 1000, 500 y 250, Wilate y Octanine; en aras de garantizar una mayor calidad de vida a estos pacientes con enfermedades crónicas.

La Dra. Lisbeth Segovia, directora de la Farmacia de Alto Costo de Corposalud, informó que en la entidad aragüeña, se entregan medicamentos gratuitos no solo a pacientes con hemofilia sino oncológicos, garantizando atención especializada y de calidad a la población aragüeña.

Del mismo modo, expresó su agradecimiento a las políticas de salud emanadas del Presidente constitucional, Nicolás Maduro; bajo la articulación de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, de la vocera del poder popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y de la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA