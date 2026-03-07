Satrim lanza plataforma digital con inteligencia artificial

La nueva herramienta tecnológica permitirá trámites exprés, auditorías virtuales y atención 24/7 para todos los contribuyentes

CIUDAD MCY.- El alcalde de Girardot, Rafael Morales anunció el lanzamiento del plan de modernización tributaria de Satrim, una innovadora plataforma digital que incorpora inteligencia artificial para facilitar trámites, consultas y pagos a los contribuyentes del municipio Girardot, transformando la gestión fiscal con tecnología de vanguardia.

En ese sentido, el mandatario municipal acompañado del Superintendente de Satrim, Erick Beni, explicó que esta herramienta representa un salto cualitativo hacia la consolidación de una alcaldía inteligente, donde el contribuyente es el centro de todas las acciones.

Destacó que el sistema permitirá interacción en tiempo real a través de un chatbot en WhatsApp disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través del número 02437400071, para resolver dudas sobre costos, fondos de comercio, actualización de datos, requisitos para licencias, renovaciones, saldos de deudas y mucho más, explicando detalladamente cada situación para garantizar total transparencia.

Morales enfatizó que el objetivo principal es eliminar las barreras burocráticas y acercar la administración municipal a los ciudadanos, emprendedores y empresarios.

ASESORES TRIBUTARIOS ACREDITADOS

Como parte del Plan, el Alcalde anunció la puesta en marcha del gran censo de asesores tributarios, una iniciativa que busca profesionalizar la figura del gestor informal, transformándola en asesoría técnica acreditada.

Explicó que los interesados deberán registrarse y validar su información a través del portal sistemas.alcaldiagirardot.gob.ve, donde podrán obtener autorización para realizar trámites seguros y transparentes en representación de sus clientes, recibiendo una credencial oficial que los facultará con total seguridad jurídica.

Añadió que, como mecanismo de protección para los dueños de negocios, cada operación realizada por un asesor generará una notificación inmediata al celular del contribuyente, similar a las alertas bancarias, eliminando la posibilidad de trámites opacos o irregulares.

AUDITORÍAS DIGITALES Y SEGURIDAD

El mandatario informó sobre la implementación de un sistema de auditorías digitales basado en inteligencia artificial, capaz de cruzar datos y detectar inconsistencias en el comportamiento tributario de forma remota. Explicó que, ante cualquier diferencia, el contribuyente recibirá un enlace con los requerimientos de información, permitiendo resolver la situación digitalmente antes de una inspección física.

Asimismo, Morales destacó que cada funcionario de Satrim contará con un carnet oficial que incluye un código QR, mediante el cual los ciudadanos podrán verificar su identidad, cargo y tiempo en la institución. Instruyó a los contribuyentes a denunciar cualquier intento de cobro irregular o visita de personas no acreditadas por la institución.

FORMACIÓN Y BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES

El alcalde detalló que la modernización incluye un programa de formación escalonada y gratuita, que abarca desde sensibilización para emprendedores hasta diplomados universitarios para asesores tributarios. Subrayó que el objetivo es que todos los actores del ecosistema comercial comprendan la estructura de costos y las obligaciones fiscales, optimizando su gestión.

Anunció además la creación del récord del contribuyente, un historial que premiará la fidelidad y el cumplimiento puntual, permitiendo flexibilizar trámites y otorgar credenciales de contribuyentes distinguidos. Precisó que este buen historial servirá como aval para acceder a microcréditos y financiamientos en la banca pública y privada.

TRÁMITES DESDE EL HOGAR Y REINVENCIÓN GRATUITA

Morales explicó que la plataforma permitirá a los usuarios realizar la mayoría de los trámites desde su casa u oficina, incluyendo registro, carga de documentos, solicitud de licencia de actividades económicas y permisos de licores. Destacó que se acabaron las colas y los malos ratos, dando paso a una gestión ágil y moderna.

CUATRO LANZAMIENTOS TECNOLÓGICOS

El alcalde resumió los cuatro productos fundamentales puestos en marcha: el chatbot de inteligencia artificial para atención inmediata a través del número 02437400071; el registro y carnetización de contribuyentes y asesores mediante el portal sistemas.alcaldiagirardot.gob.ve; las auditorías digitales para certeza jurídica; y la atención 24/7 a través de WhatsApp y el portal web.

Invitó a todos los contribuyentes a familiarizarse con estas herramientas, cuyos enlaces y números de contacto estarán disponibles en las redes sociales de Satrim y en sus cuentas oficiales, para eliminar la burocracia y construir una relación sinérgica entre el municipio y quienes impulsan la economía local.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

FOTOS: CORTESÍA