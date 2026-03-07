Sistema 1×10 brindó respuesta inmediata a más de mil 300 casos

Una vez más el Gobierno regional liderado por la gobernadora Joana Sánchez, continua atendiendo las solicitudes de los aragüeños otorgando felicidad y tranquilidad

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por atender las necesidades más urgentes de la población, especialmente en las áreas de salud y necesidades sociales, el Gobierno regional realizó la entrega de ayudas técnicas a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

​La jornada, desarrollada desde la sede del Gobierno Bolivariano de Aragua, brindó atención directa a más de mil 300 casos de los 18 municipios de la región.

La actividad orientada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, estuvo encabezada por Texalia Vaquero, responsable de la Sala Situacional del 1×10 del Buen Gobierno y del Sistema de Misiones y Grandes Misiones.

Las ayudas entregadas incluyeron una amplia gama de insumos esenciales para la salud y el bienestar de los ciudadanos, entre los beneficios proporcionados se encuentran: medicamentos para control de la tensión, insulina y afecciones cardiovasculares. Ayudas técnicas como bastones, nebulizadores, tensiómetros y colchones anti escaras.

Esta entrega es un reflejo del esfuerzo continuo por optimizar el sistema de atención, demostrando que la articulación entre el Gobierno y la comunidad es clave para construir un futuro de bienestar para todos los aragüeños.

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA GBA