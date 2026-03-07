Casa de Abrigo en “Valle de Guacamaya” refleja logros de la Consulta Popular Nacional

La iniciativa seleccionada por la comunidad en 2025 permitió consolidar un espacio de atención, recreación y acompañamiento para los abuelos y abuelas de la parroquia, quienes hoy desarrollan actividades de salud, cultura y bienestar

CIUDAD MCY.- La casa de abrigo “Abuelos y Abuelas de la Patria”, ubicada en la comuna agroecológica “Valle de Guacamaya”, sector La Florida del municipio José Félix Ribas, se consolida hoy como uno de los resultados tangibles de la Consulta Popular Nacional realizada en 2025, mecanismo mediante el cual la comunidad priorizó este proyecto para fortalecer la atención de los adultos mayores de esta parroquia con gran dinamismo demográfico.

El espacio comunitario funciona actualmente como punto de encuentro para la recreación, el acompañamiento social y el desarrollo de actividades orientadas al bienestar integral de los abuelos de la zona, quienes ahora cuentan con un lugar adecuado para compartir, ejercitarse y recibir atención.

Adriana Reyes, coordinadora del círculo de abuelos “El Rincón de Guacamaya”, destacó que la materialización de esta iniciativa representa una muestra del impacto que tiene la participación comunitaria en la toma de decisiones.

“Nos sentimos complacidos y bendecidos por esta casa del abuelo que tenemos aquí, producto de la Consulta Popular Nacional realizada en el año 2025, donde este proyecto fue seleccionado”, expresó.

Reyes explicó que el espacio fue concebido para promover la integración social de los adultos mayores mediante actividades recreativas, culturales y jornadas de atención médica.

“La gestión principal de esta casa del abuelo es incentivar, ayudar, educar y motivar cultural y socialmente a nuestros adultos mayores, a través de consultas médicas y múltiples actividades que favorecen su bienestar”, señaló.

Actualmente, más de mil adultos mayores forman parte de las dinámicas que se desarrollan en este lugar. Así lo afirmó Belky Romero, integrante del Círculo de Abuelos de la comuna.

“En este círculo participan más de mil abuelos. Aquí realizamos bailoterapia, aeróbics, terapias, juegos y jornadas de salud. Antes, muchos estábamos en casa, ahora tenemos este espacio para compartir y aprender de otras experiencias”, comentó.

Por su parte, Timoteo Figueroa, también miembro del círculo de abuelos, resaltó el trabajo conjunto entre la comunidad organizada y las instituciones para concretar el proyecto.

“Damos gracias a Dios y a todo el equipo de Gobierno que ha trabajado conjuntamente con los abuelos de esta comunidad para lograr estos avances. Seguiremos trabajando para alcanzar nuevos logros para nuestros adultos mayores”, manifestó.

En ese mismo sentido, Juan Carlos Caballero, jefe de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) “Ricardo Montilla”, señaló que este proyecto refleja la capacidad de organización de la comunidad para transformar sus espacios.

“Gracias a la Consulta Popular del año 2025 logramos adquirir esta casa de abrigo para los abuelos de la parroquia. Con el apoyo de las autoridades también se realizaron mejoras como el porche y el piso, que hoy permiten ofrecer un espacio más adecuado para nuestros adultos mayores”, indicó Caballero.

NUEVO COMPROMISO

Los voceros comunitarios aprovecharon la ocasión para invitar a los habitantes no sólo de la parroquia Guacamaya sino a cada habitante de la entidad aragüeña a participar en la próxima Consulta Popular Nacional, que se realizará este domingo 8 de marzo, resaltando la eficiencia del proceso.

“Invitamos a toda la comunidad a que participe. No debemos quedarnos en casa, porque tenemos siete proyectos importantes que beneficiarán a nuestra comuna y parroquia”, expresó Caballero.

De esta manera, la casa de abrigo “Abuelos y Abuelas de la Patria” se consolida como una muestra tangible de cómo la organización y participación de las comunidades pueden transformarse en proyectos que fortalecen el bienestar social y dignifican la calidad de vida de los adultos mayores.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA