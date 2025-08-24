Gobierno Bolivariano impulsa soluciones hídricas en Urdaneta

*** Gracias al respaldo del presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo, se ejecutan labores para optimizar el acceso al agua potable en la comunidad “El Universitario” ***

CIUDAD MCY.- En respuesta a las prioridades definidas por la comunidad a través de la Consulta Popular 2025, se lleva a cabo en el sector «El Universitario» del municipio Rafael Guillermo Urdaneta, los trabajos de excavación, instalación de mangueras y conexiones que permitirán dotar de agua potable a las familias de la zona.

La obra, que cuenta con el respaldo técnico de Hidrocentro, así como con la articulación entre la Comuna “José Rafael Núñez Tenorio” y el equipo de servicios públicos de la alcaldía municipal, refleja cómo la participación popular se convierte en la guía para la transformación de las localidades.

Es importante mencionar que, estas acciones forman parte de un plan de mejoras en los servicios esenciales, orientado por el presidente Nicolás Maduro, respaldado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el seguimiento cercano del alcalde Julio Melo, ratifican el compromiso de otorgar soluciones perdurables y ajustadas a las realidades de cada comunidad.

REINYMAR TOVAR ||FOTOS | CORTESIA