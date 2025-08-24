Abuelos de Girardot disfrutaron día de terapia

Ciudad MCY.- ‎Los abuelos de la ciudad de Maracay vivenciaron un día lleno de movilidad y actividad física, como parte del programa municipal «Girardot es Amor Mayor» que impulsa la Alcaldía.

‎Desde el parque Edgar Sanabria, localizado en Piñonal, personal capacitado organizo un circuito donde los adultos mayores pusieron a prueba sus capacidades y habilidades motrices con ejercicios adaptados a las condiciones que presentan.

El presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana y el alcalde Rafael Morales establecieron en sus planes de gestión que, el buen vivir de la población en todas sus etapas es fundamental para el desarrollo del país, razón por la cual, estas estrategias resultan fundamentales.

‎Esta acción permite aliviar patologías crónicas y propias de la edad como la diabetes, sobrepeso, dolor articular y muscular, problemas de circulación, entre otros, mediante el estiramiento, cardio, y ejercicios con su propio peso.

‎Vale resaltar que, los ancianos también cuentan con espacios dedicados al esparcimiento, recreación e integración, en cumplimiento a los vértices de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria.

‎Thaimara Ortiz | ‎Fotos | Alcaldía de Girardot

