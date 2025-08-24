Nuevo Consultorio Médico Popular fortalece la salud en Mariño

*** El alcalde Carlos Guzmán encabezó la inauguración del centro asistencial, un proyecto impulsado por las Consultas Populares y respaldado por la gobernadora Joana Sánchez ***

CIUDAD MCY.- En el marco del vigésimo primer aniversario de la comunidad “Caridad del Cobre” ubicada en el municipio Santiago Mariño, se llevó a cabo la inauguración del Consultorio Médico Popular Tipo II, un espacio que fortalecerá la atención primaria en salud para las familias de la jurisdicción.

El acto estuvo encabezado por el alcalde Carlos Guzmán, quien acompañado por el personal del centro asistencial, realizó la apertura oficial de estas instalaciones que responden a las necesidades planteadas por la comunidad a través de las Consultas Populares.

A propósito de la inauguración, el mandatario local destacó en sus plataformas digitales que este proyecto es parte de las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, orientadas al fortalecimiento del sistema público de salud.

“Gracias a la iniciativa de nuestro Presidente de llevar a cabo las Consultas Populares en cada territorio, hoy hemos llegado a la inauguración del Consultorio Médico Popular Tipo II en Caridad del Cobre”, reza el texto de la publicación en la plataforma Instagram.

Al mismo tiempo, el alcalde resaltó el acompañamiento permanente de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, como enlace directo del Poder Popular en la región, garantizando la consolidación de proyectos comunitarios que atienden las demandas del pueblo.

“Vamos junto a nuestra gobernadora Joana Sánchez a seguir haciendo realidad cada proyecto comunal. ¡Comuna o nada!”, puntualizó el burgomaestre en el escrito.

Con esta obra, la alcaldía de la municipalidad reafirma su compromiso con el bienestar social, garantizando espacios de salud dignos y accesibles para la población, en articulación con el Gobierno Bolivariano y el Poder Popular organizado.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA