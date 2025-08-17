Ciudad MCY

Parque Las Ballenas ahora cuenta con áreas completamente iluminadas

Rafael Velásquez

Ago 17, 2025

 

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano de Aragua, bajo la orientación de la vocera del Poder Popular y gobernadora Joana Sánchez, anunció la culminación de los trabajos de recuperación integral en el parque El Ejército Las Ballenas, emblemático espacio recreativo de la Ciudad Jardín.

Renovación total para el disfrute familiar

El parque ahora ofrece modernas luminarias que garantizan iluminación al 100%. Señalización vial renovada con áreas verdes completamente recuperadas y espacios recreativos embellecidos, que invitan al esparcimiento familiar, promoviendo el encuentro ciudadano en un entorno seguro y agradable.

Transformación visible

La transformación del parque fue compartida a través de un audiovisual publicado en la cuenta oficial de la gobernadora (@johanitakenpo), donde se evidencian los avances y el impacto positivo de la obra.

La gobernadora explicó que la obra está enmarcada al plan de la aragüeñidad en su compromiso de crear ciudades más humanas, constatando que el parque fue iluminado en un 100% gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional.

Con esta acción, el gobierno regional reafirma su compromiso con el desarrollo urbano, la recreación y el bienestar colectivo. La recuperación de estos espacios fortalece los puntos de encuentro, para el bienestar de los habitantes de la región central del país.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS  CORTESÍA

