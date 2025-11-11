Inician trabajos de dragado del Río Turmero a la altura de FLA

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Prelluvia y como parte de la Segunda Transformación, comenzaron los trabajos de dragado del Río Turmero, específicamente a la altura de la comunidad Alberto Solano, perteneciente a la Comuna Tierra de Mujeres y Hombres Libres del municipio Francisco Linares Alcántara.

Estas labores se ejecutan de manera articulada entre el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas y la Alcaldía de FLA, con el acompañamiento activo del poder popular organizado.

El alcalde Víctor Bravo supervisó personalmente el inicio de los trabajos y destacó que esta obra es fundamental para la prevención.

“Estamos cumpliendo las instrucciones del Presidente Maduro y con el apoyo de nuestra Gobernadora, Joana Sánchez, para desplegarnos en el territorio con el plan ‘Más territorio, menos escritorio’. Hoy, estamos aquí, en la comunidad Alberto Solano, no en una oficina, dando una respuesta concreta a una necesidad histórica. Esta dragada permitirá aumentar la capacidad de flujo del río, minimizando significativamente el riesgo de desbordamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias que se avecina”, afirmó.

La ejecución de esta labor cuenta con el acompañamiento activo del poder popular organizado. Voceros de la comunidad y miembros de la Comuna han trabajado en conjunto con las instituciones para priorizar y planificar la intervención.

Por su parte, la señora Lourdes Trejo, vocera de la calle El Río, expresó su agradecimiento por el inicio de estas obras, que representan una respuesta concreta a las necesidades de la comunidad en materia de prevención y mitigación de riesgos ante la temporada de lluvias.

