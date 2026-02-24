Realizada jornada de demarcación vial en Maracay

Estos trabajos de señalización se efectuaron en los cruces peatonales que se encuentran en la importante arteria vial con el objetivo de alertar a los conductores sobre reducir la velocidad

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por garantizar el orden y definir límites entre vehículos y peatones, se realizó en el municipio Girardot una jornada de demarcación vial que permitió una mejor visualización en las señalizaciones.

La jornada se llevó a cabo en la avenida Bolívar de Maracay, donde la cuadrilla realizó el correcto recubrimiento de pintura en el pavimento.

Estos trabajos de señalización se efectuaron en los cruces peatonales que se encuentran en la importante arteria vial con el objetivo de alertar a los conductores sobre reducir la velocidad.

Cabe resaltar, que el paso de cebra brinda un desplazamiento seguro y autónomo para las personas con movilidad reducida o discapacidad visual.

Estos trabajos, en las avenidas de Maracay se enmacarcan al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones, en su 2T Ciudades Humanas para el Buen Vivir, acción que se alinea con las orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro , la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y el respaldo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA