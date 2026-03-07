Gobierno de Las Tejerías entregó caminerías en La Cañada El Mamón

CIUDAD MCY.- En atención a las solicitudes del Poder Popular, el alcalde del municipio Santos Michelena, Régulo La Cruz, hizo entrega de caminerías en el sector La Cañada El Mamón, ubicado en Las Tejerías.

La obra, que se enmarca en la 2da Transformación: Ciudades humanas, infraestructura y servicios públicos, busca garantizar el bienestar integral de la población, por lo que la misma no sólo permitió las mejoras en las zonas de acceso a la comunidad, sino que también contempló la instalación de barandas de seguridad para el tránsito peatonal, así como la ejecución de torrenteras para el correcto flujo de aguas pluviales y la instalación de un moderno sistema de iluminación.

En cuanto a las labores de embellecimiento del lugar, se adecuó el ornato, al tiempo que se llevó a cabo la pinta de murales artístico que rescata la identidad local, a lo que se suma la rehabilitación completa de la parada de transporte público, ofreciendo un espacio cómodo y digno para los usuarios.

«Estamos aquí, junto al Poder Popular, cumpliendo con el compromiso de transformar Las Tejerías en una ciudad más humana. Esta obra en La Cañada El Mamón es el reflejo de una gestión que prioriza los servicios públicos y el entorno de nuestra gente, tal como lo ha orientado nuestra presidenta (E) Delcy Rodríguez», afirmó el mandatario local, Régulo La Cruz, durante el recorrido de entrega.

Vale resaltar, que la recuperación de estos espacios en La Cañada El Mamón representa un avance significativo en el plan de reordenamiento urbano de la jurisdicción. La rehabilitación de la parada y la mejora de las vías de acceso peatonal facilitan el día a día de cientos de familias que ahora cuentan con un entorno más seguro, iluminado y estéticamente renovado.

