Intensifican Inmunización y Abatización en el municipio Zamora

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Nacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), conjuntamente con la dirección regional de Epidemiología y Salud Ambiental de la Corporación de Salud (Corposalud), se desplegaron en el Valle de Tucutunemo, sector Los Bagres I, del municipio Ezequiel Zamora.

El abordaje estuvo encabezado por la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, acompañada de la Dra. Trina Pérez, epidemióloga regional; el Dr. Grudes Vera, director de Salud Ambiental; la directora del Área de Salud Comunitaria Integral (ASIC), Yelitza Ramírez y el poder popular, en aras de garantizar la dosis de la fiebre amarilla a la población aragüeña.

Lombano detalló que con esta actividad se protegieron más de 5 mil 445 habitantes de los sectores 8 de Marzo, Sinaí II y los Bares, con la abatización, nebulización intra y extra domiciliaria casa por casa, para proteger a todas las familias y se realizó sesión educativa sobre la importancia de la vacunación, en la Unidad Educativa Nacional Simona Isabel Acacio.

Asimismo, exhortó a los aragüeños y aragüeñas a vacunarse en los 257 puntos de vacunación dispuestos entre los centros de diagnósticos integrales (CDI), Clínicas Especializadas y la Red Hospitalaria en el estado Aragua.

Manifestó la importancia de eliminar criaderos de zancudos, para evitar la propagación de virus y la importancia que todas las personas entre 1 y 59 años deben vacunarse, «la vacuna es gratis, segura y una sola dosis te protege de la enfermedad».

Agregó que los abordajes se realizan cumpliendo con los lineamientos de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, de garantizar la protección gratuita al pueblo venezolano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA