Aragua se convierte en el epicentro del bienestar animal

La construcción de este centro es la edificación de una sociedad más civilizada, en un mundo que a menudo olvida a los más vulnerables, Aragua levanta la voz por quienes no pueden hablar

CIUDAD MCY.- La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, junto al diputado de la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, recibieron a Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado.

Este encuentro, permitió supervisar la construcción de lo que pronto será el centro de atención integral y crematorio animal más avanzado de la región, una obra que promete redefinir las políticas de protección para la fauna doméstica y silvestre en la entidad.

Lo que antes era un terreno en construcción, hoy se perfila como un santuario de esperanza. Durante el recorrido, las Autoridades constataron los avances de una infraestructura diseñada no solo para curar, sino para dignificar.

El proyecto incluye un Centro de Bienestar Animal equipado para consultas, cirugías y rehabilitación, junto a un Crematorio Animal, un servicio pionero que busca ofrecer un cierre digno a esos seres que entregan lealtad incondicional durante su vida.

En sus redes sociales, el Diputado, destacó que la próxima semana se anunciarán un conjunto de acciones estratégicas que definirán las políticas públicas de protección animal, siguiendo las directrices de la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, realizando un trabajo conjunto con los 18 alcaldes y alcaldesas.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA