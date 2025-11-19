Gobierno de Mariño otorgó certificados en capacitación turística a funcionarios de la Guardia Patrimonial

CUIDAD MCY.-El gobierno del municipio Santiago Mariño, a través de la Dirección de Turismo e Identidad Local encabezada por Delia Torrealba, realizó la entrega de 46 certificados de formación a la Guardia Patrimonial, en áreas claves para el desarrollo turístico.

El evento tuvo lugar en la plaza Maribel Venot, el cual contó con la asistencia de la coordinadora regional de turismo, Maritza Mendoza y el director general de la policía del municipio Santiago Mariño, Jesús Aguirre.

En este sentido, la directora Delia Torrealba, detalló que los certificados otorgan reconocimiento a la capacitación recibida en diversas áreas claves que se contemplan en el desarrollo turístico local: atención al usuario, turismo sostenible y sustentable y aspectos afines con la ecología y el medio ambiente

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo por fortalecer las capacidades del personal encargado de la protección y promoción del patrimonio del municipio; asimismo, el ciclo de capacitación se desarrolla en vinculación con las entidades educativas y formativas del sector turismo del estado Aragua.

Instalada primera mesa técnica para la formación turística de PoliMariño en 2026

De igual forma, Torrealba indicó que se instaló la primera mesa técnica de trabajo, para cumplir con el objetivo de planificar todas las formaciones que se compartirán a la Policía Municipal a partir del año 2026, en alianza estratégica con la coordinadora de turismo del Inces, Rhonnyris Trejo.

La mesa técnica establecerá las bases para un programa completo de capacitación que se estará ejecutando durante el próximo año. De esta forma se garantiza que los funcionarios cuenten con las herramientas y el conocimiento necesario para impulsar la calidad del servicio, especialmente en áreas de interés turístico y cívico.

Finalmente, la directora municipal de turismo destacó que la planificación y las formaciones que se brindan son un reflejo de la voluntad política y el apoyo logístico promovido por el presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, resaltó que estas acciones se enmarcan en el Plan de la Aragüeñidad impulsado por la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, lo cual asegura que los cuerpos policiales de la jurisdicción estén preparados para desafíos futuros y desempeño en beneficio de la comunidad.

Prensa Mariño | FOTOS: CORTESÍA