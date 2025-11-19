Inicia en Samán Tarazonero II la regularización de viviendas del extinto Inavi

CUIDAD MCY.-En la Sala de Gobierno de la comuna Jesús Gallardo, ubicada en el sector Samán Tarazonero II de la parroquia Samán de Güere, municipio Mariño, se desarrolló un encuentro entre instituciones del Estado y el poder popular para anunciar el inicio del proceso de regularización de las viviendas construidas por el extinto Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) hasta el año 1999.

Esta acción, enmarcada en la Segunda Transformación (2T) “Ciudades Humanas y Servicios Públicos”, será ejecutada por el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), siguiendo las orientaciones del presidente de la República, Nicolás Maduro; la gobernadora Joana Sánchez; el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Raúl Paredes; y la viceministra de Urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), Carolina Cestari.

A la reunión asistieron representantes del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, del INTU y de la Dirección de Catastro de la Alcaldía de Mariño. También participaron voceros de los Comités de Tierras Urbanas (CTU) pertenecientes a las manzanas B, C, D, E, F, H e I-J, junto con delegados de los siete Consejos Comunales que conforman este sector.

La jornada tuvo lugar en la Aldea Universitaria Comunal Samán de Güere, espacio donde fueron presentados los primeros lineamientos para avanzar en la protocolización de la titularidad de las tierras.

El encuentro estuvo encabezado por el director ministerial de Vivienda y presidente del Instituto Autónomo del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA), Fernando Álvarez; acompañado por la gerente nacional de Atención Comunitaria del INTU, Dra. Carmen Zamora; el gerente del INTU en Aragua, Carlos Agrinzones; y el geógrafo del INTU, Ángel Cuevas.

En este sentido, el director ministerial Fernando Álvarez destacó la importancia de esta iniciativa para el bienestar de la población. “Este es un paso clave para las familias que, desde hace años, esperan la regularización de sus hogares. Bajo instrucciones del presidente Nicolás Maduro y de la gobernadora Joana Sánchez, y en articulación con el Ministerio de Hábitat y Vivienda, estamos avanzando en un proceso que brinda tranquilidad y certeza a la comunidad. La justicia social se materializa cuando el pueblo recibe los documentos que acreditan la titularidad de su vivienda, y hacia allí estamos encaminados”, afirmó.

Poder popular organizado celebra avances

Por su parte, la parlamentaria de la comuna Jesús Gallardo, Ana Sandoval, expresó su satisfacción por el inicio de estas acciones. “Agradecemos a Dios, al presidente Nicolás Maduro, a nuestra gobernadora Joana Sánchez, al alcalde Carlos Guzmán y a nuestro compañero Fernando Álvarez por impulsar esta mesa de trabajo junto al INTU y Catastro municipal. Hoy comenzamos formalmente el camino para consolidar la titularidad de las tierras en Samán Tarazonero II, donde funcionan siete Consejos Comunales”, señaló.

Asimismo, destacó que en el sector existen mil 504 viviendas que requieren completar la documentación correspondiente. “Son cientos de hogares que llevan años a la espera de este proceso. Ahora, gracias a la articulación institucional, iniciamos esta ruta que esperamos culminar con éxito para entregar a cada familia su documentación. Reconocemos el trabajo de nuestra gobernadora Joana Sánchez y las políticas sociales del presidente Nicolás Maduro, que permiten avanzar en la protección del pueblo aragüeño”, aseguró Sandoval.

El encuentro concluyó con el compromiso de las instituciones presentes de mantener trabajos coordinados y jornadas permanentes en la comunidad para garantizar que el proceso avance con eficiencia y celeridad. Tanto las autoridades como los voceros comunitarios coincidieron en que esta articulación permitirá saldar una deuda histórica con las familias de Samán Tarazonero II, quienes ahora cuentan con una ruta clara para acceder a la titularidad de sus hogares.

