Gobierno de Ribas rehabilita Simoncito del Pao de Zárate

CIUDAD MCY.- Enmarcado en la segunda transformación de Ciudades Humanas, obras e infraestructura, el Gobierno del municipio José Félix Ribas, ejecutó una jornada de rehabilitación integral en el Simoncito Mariscal de Sucre, ubicado en la parroquia el Pao de Zárate, en aras de cuidar los espacios donde aprenden y crecen.

Las labores fueron ejecutadas a través de la Constructora Ciudad Heroica, bajo las orientaciones del alcalde Juan Carlos Sánchez, logrando la recuperación de dicho espacio con la construcción de la cerca perimetral, colocación del techo para el área exterior, además de la sustitución del tanque de agua, aducción y distribución del sistema hídrico.

Aunado a ello, se trabajó en la electrificación del inmueble, alumbrado interno y externo y el recubrimiento en pintura del frontis y de la cerca perimetral.

De igual forma, se realizó la sustitución de llaves de lavamanos, canillas, piezas sanitarias y herrajes de WC, garantizando espacios más dignos, seguros y funcionales para la comunidad educativa.

Este trabajo responde a una visión de gestión que prioriza la educación y la protección de la infancia, en coherencia con las orientaciones de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, reafirmando que invertir en educación es sembrar futuro.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA