Firman 33 títulos de tierras urbanas para familias de Bello Monte en Libertador

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones orientadas a garantizar la seguridad jurídica de las comunidades organizadas, se realizó la firma de 33 Títulos de Tierras Urbanas correspondientes al Comité de Tierras Urbanas “Bello Monte Los Libertadores de la Paz 2”, adscrito a la Comuna Del Pueblo Soberano, Consejo Comunal Bello Monte, sector Palo Negro, municipio Libertador, beneficiando directamente a igual número de familias.

La jornada se enmarca en el Plan de Regularización de la Tenencia de la Tierra en Asentamientos Urbanos y Periurbanos, así como en las políticas de reordenamiento territorial impulsadas por el Gobierno Bolivariano, en consonancia con la Segunda y Cuarta Transformación (2T y 4T) de las 7 Transformaciones promovidas por el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, para el fortalecimiento del poder popular y el desarrollo comunitario.

En el acto participaron representantes del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi), instituciones responsables de acompañar los procesos legales que permiten avanzar hacia la formalización de la tenencia de la tierra en comunidades urbanas.

El gerente estadal del INTU, Carlos Agrinzones, señaló que la actividad reviste un profundo significado social. “Hoy acompañamos la firma de 33 títulos de tierra urbana, en medio de este estado de conmoción donde guardamos la fe y la esperanza de tener de vuelta a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, junto a la primera dama Cilia Flores. Gracias al impulso de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, seguimos haciendo realidad el sueño de garantizar la suprema felicidad posible a las familias del estado, otorgándoles seguridad jurídica: más tierra, más vida”, afirmó.

Desde la voz del poder popular, Ismery Castillo, beneficiaria del proceso, expresó su satisfacción por el avance alcanzado. “Nos encontramos en el Ministerio de la Vivienda firmando para recibir próximamente la titularidad de la tenencia de nuestras tierras, un logro que esperábamos desde hace muchos años y que hoy se concreta gracias a la Revolución. Agradecemos al presidente Nicolás Maduro; a la presidenta encargada Delcy Rodríguez; a la gobernadora Joana Sánchez; al director ministerial y presidente de VIDA, Fernando Álvarez, y a todas las instituciones involucradas”, manifestó.

Por su parte, el director ministerial de Hábitat y Vivienda y presidente de VIDA, Fernando Álvarez, destacó que este paso representa un avance significativo para las comunidades organizadas. “Cada firma es una muestra del compromiso del Estado con la justicia social y con el derecho del pueblo a un hábitat digno. Seguimos trabajando de la mano con las comunas para consolidar espacios seguros, legales y planificados para las familias aragüeñas”, aseguró.

Con esta jornada de firma, el Estado venezolano continúa avanzando en la regularización de la tenencia de la tierra, fortaleciendo la seguridad jurídica y la organización comunitaria en el municipio Libertador.

