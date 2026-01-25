Ciudad MCY

Alcaldía de Tovar inicia reordenamiento integral del Cementerio Municipal

Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura, ejecutará la primera fase del plan de adecuación a partir del este lunes 26 de enero para dignificar las áreas comunes de la localidad

CIUDAD MCY.- A través de la acción conjunta entre la Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura y la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Tovar, establecieron una mesa técnica para organizar las actividades de rehabilitación del campo santo.

‎El encuentro permitió definir las tareas prioritarias que integran la primera etapa de este importante proyecto, como es el reordenamiento del Cementerio Municipal.

‎Dentro de las obras preliminares se contempla limpieza profunda, poda controlada, recolección de desechos, desmalezado y el saneamiento integral del terreno.

‎Estas acciones son requeridas para dar inicio al levantamiento de una pared perimetral de protección.

‎‎El Gobierno municipal busca fortalecer la estructura interna, asegurando que las áreas comunes reciban la adecuación necesaria en beneficio de todas las familias que ameriten del servicio.

‎La iniciativa se suma a los esfuerzos de la administración local por dignificar los servicios y espacios de uso colectivo en el municipio, al concretar mejoras estructurales.

