Alcaldía de Tovar inicia reordenamiento integral del Cementerio Municipal

Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura, ejecutará la primera fase del plan de adecuación a partir del este lunes 26 de enero para dignificar las áreas comunes de la localidad
CIUDAD MCY.- A través de la acción conjunta entre la Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura y la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Tovar, establecieron una mesa técnica para organizar las actividades de rehabilitación del campo santo.
El encuentro permitió definir las tareas prioritarias que integran la primera etapa de este importante proyecto, como es el reordenamiento del Cementerio Municipal.
Dentro de las obras preliminares se contempla limpieza profunda, poda controlada, recolección de desechos, desmalezado y el saneamiento integral del terreno.
Estas acciones son requeridas para dar inicio al levantamiento de una pared perimetral de protección.
El Gobierno municipal busca fortalecer la estructura interna, asegurando que las áreas comunes reciban la adecuación necesaria en beneficio de todas las familias que ameriten del servicio.
La iniciativa se suma a los esfuerzos de la administración local por dignificar los servicios y espacios de uso colectivo en el municipio, al concretar mejoras estructurales.
THAIMARA ORTIZ
FOTOS : CORTESÍA