Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Gobierno le dará duro a la especulación

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Ene 11, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada Delcy Rodríguez sentenció este sábado que la especulación con los precios de productos de diversos rubros en Venezuela no se va a permitir.

«La especulación no la vamos a permitir, es una premisa que siempre nos orientó el presidente Nicolás Maduro», dijo en un despliegue en la Comuna 4F del municipio Sucre, estado Miranda.

Asimismo, instruyó a cada gobernador y gobernadora a mantener un enfoque en la productividad de las regiones del territorio, con un encadenamiento de todos los niveles económicos.

«Vamos a la producción comunal y que se mantenga encadenada a la agroindustria», resaltó.

Recién asumió el cargo, Rodríguez enfatizó que el Gobierno iba a poner la lupa en los precios, ya que hay muchos comercios que están colocando sobreprecio en los productos o cobrando fuera de los parámetros del Banco Central de Venezuela.

EL FOCO | FOTO : CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Venezuela

Patria: estos son los bonos que depositarán del 12 al 17 de enero

11 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Venezuela

Gobierno le dará duro a la especulación

11 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Cancha rehabilitada garantizará encuentro comunitario en San Casimiro

11 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Venezuela

Estiman condiciones meteorológicas estables en todo el país

11 de enero de 2026 Beatriz Guilarte