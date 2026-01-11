Gobierno le dará duro a la especulación

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada Delcy Rodríguez sentenció este sábado que la especulación con los precios de productos de diversos rubros en Venezuela no se va a permitir.

«La especulación no la vamos a permitir, es una premisa que siempre nos orientó el presidente Nicolás Maduro», dijo en un despliegue en la Comuna 4F del municipio Sucre, estado Miranda.

Asimismo, instruyó a cada gobernador y gobernadora a mantener un enfoque en la productividad de las regiones del territorio, con un encadenamiento de todos los niveles económicos.

«Vamos a la producción comunal y que se mantenga encadenada a la agroindustria», resaltó.

Recién asumió el cargo, Rodríguez enfatizó que el Gobierno iba a poner la lupa en los precios, ya que hay muchos comercios que están colocando sobreprecio en los productos o cobrando fuera de los parámetros del Banco Central de Venezuela.

