Gobierno nacional agradece respaldo expresado por la portavoz rusa María Zajárova

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, transmitió en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, un mensaje de gratitud a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, por la solidaridad expresada hacia el pueblo venezolano y su derecho inalienable a la autodeterminación y al desarrollo soberano.

En comunicación difundida a través de Telegram, Gil destacó la importancia del llamado ruso a respetar la Zona de Paz del Caribe y a priorizar el diálogo y el respeto mutuo en las relaciones internacionales. “Este respaldo reafirma la defensa de principios fundamentales en el ámbito diplomático”, acotó.

El titular del referido despacho señaló que Venezuela mantiene una posición firme frente a las amenazas externas, la militarización y las medidas unilaterales que buscan imponerse sobre los pueblos de la región.

Por su parte, Zajárova reiteró que América Latina y el Caribe deben continuar como una zona de paz, para garantizar la seguridad de los países que la integran. “Expresamos la solidaridad de la Federación de Rusia con Venezuela y el respaldo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro”.

VTV | FOTO CORTESÍA