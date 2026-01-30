Ciudad MCY

Gobierno nacional articula estrategia comunicacional para la defensa de la verdad

Ene 30, 2026

En aras de articular esfuerzo para defender la verdad de Venezuela, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci), Miguel Ángel Pérez Pirela, sostuvo una reunión de trabajo con los jefes de comunicaciones de las instituciones del Ejecutivo Nacional para definir los métodos de trabajo en función de brindar una información eficaz al pueblo venezolano.

Durante la jornada, Pérez Pirela resaltó que actualmente nos encontramos ante el desafío de consolidar una red articulada que permita optimizar el flujo informativo hacia el pueblo venezolano. Por tanto, indicó que es importante garantizar que la gestión pública sea difundida de manera oportuna y veraz frente a los desafíos actuales.

Asimismo, hizo un llamado a elevar el estándar profesional de quienes lideran la narrativa pública. “Vamos a enaltecer el ejercicio del periodismo. Periodismo con P mayúscula”, enfatizó.

 

