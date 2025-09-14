Gobierno regional rehabilita instituciones educativas en Costa de Oro

**Estas mejoras son posibles gracias al apoyo del Presidente Nicolás Maduro y el ministro de Educación, Héctor Rodríguez**

CIUDAD MCY.-Con el firme propósito de brindar espacios dignos para los niños, niñas y adolescentes en el nuevo año escolar 2025-2026, el Gobierno Bolivariano de Aragua, bajo la orientación de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, ha iniciado un plan de rehabilitación integral en diversas instituciones educativas del municipio Ocumare de la Costa.

Estas acciones se enmarcan en las directrices del Plan de la Patria de las 7 T y el Plan de la Aragüeñidad, y son ejecutadas por el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua) en conjunto con las cuadrillas de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua).

Los trabajos contemplan una renovación integral de la infraestructura de los planteles, que incluye la adecuación de techos, corrección de filtraciones, frisado de paredes y el embellecimiento general con pintura.

Además de las mejoras estructurales, se ha realizado un abordaje completo de los servicios públicos en las áreas escolares, llevando a cabo labores de desmalezamiento, poda controlada y limpieza general.

El objetivo es garantizar que el semillero de la patria inicie su formación académica en un ambiente seguro, apto y confortable.

Con estas acciones, el Gobierno regional, en perfecta articulación con el Gobierno Nacional, reafirma su compromiso de continuar trabajando para mejorar y optimizar los espacios educativos, asegurando condiciones de calidad para el desarrollo integral de los estudiantes aragüeños.

