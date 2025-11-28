Gobierno venezolano se une al duelo del pueblo chino ante tragedia en Hong Kong

CIUDAD MCY.– Mediante un comunicado oficial, la República Bolivariana de Venezuela expresó sus más sentidas condolencias al hermano, pueblo y Gobierno de la República Popular China, ante la trágica situación ocurrida en la Región Administrativa Especial de Hong Kong. En estos momentos de dolor, el pueblo se une al luto de las familias afectadas por esta lamentable pérdida.

Desde el corazón de la nación, se extiende un mensaje de solidaridad y acompañamiento a quienes hoy sufren la partida de sus seres queridos y a todas aquellas personas que se esfuerzan en las labores de rescate.

Venezuela reitera su disposición de apoyar al pueblo y Gobierno de China y hace votos por la superación de este lamentable y doloroso acontecimiento. Vale recordar que un incendio de gran magnitud arrasó un complejo residencial de rascacielos en el distrito de Tai Po, al norte de Hong Kong, en China, lo que deja un saldo provisional de 36 fallecidos y 279 desaparecidos.

Comunicado Íntegro: